الجمهور يحاصر محمد رمضان في وسط البلد بسبب "المشوار" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "المشوار"، الذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

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ونشر رمضان، مقطع فيديو له، أثناء تصوير مسلسل "المشوار" في شارع "شامبليون" بمدينة وسط البلد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر جمهور محمد رمضان في الفيديو وهو يحاصره ليلتقط معه بعض الصور التذكارية.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: "شكرًا أهالي شارع شامبليون، على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا في تصوير مسلسل المشوار، رمضان يجمعنا".

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.