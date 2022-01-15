أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقتها غنوة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة أنغام بعيد ميلاد "ياسين" نجل شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان.

ونشر ياسين صورًا من حفل عيد الميلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "من عيد ميلادي".

وفي 12 أكتوبر من العام 2018، رحلت بشكل مفاجئ الفنانة الصاعدة غنوة محمد علي سليمان، الأخت غير الشقيقة للفنانة الشهيرة أنغام، إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس بالقاهرة، عن عمر يناهز 30 عاما.

يذكر أن أخر أغاني أنغام، كليب "هتشتاقوا" والذي طرحته مؤخرا عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.