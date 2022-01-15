فن ومشاهير

راغب علامة: نتعرض لعملية نصب “يا حراميي”

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

راغب علامة

كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن عملية نصب تواجه الأشخاص المسافرين الى لبنان.

وكتب راغب على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي: “عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ للـpcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصراً و إلا يمنعوهم من السفر! علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص الـpcr قبل مغادرته البلد و إضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر”. وأضاف: “يا حراميي”.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا