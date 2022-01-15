” شربا دماء بعضهما ” .. ميجان فوكس تحتفل بخطوبتها على ماشين جان كيلي

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 02:57 مساءً - نشرت الممثلة الأمريكية ” ميجان فوكس ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام أعلنت من خلاله خطبتها من مغني الراب ” ماشين جان كيلي ” والتي تمت في الحادي عشر من يناير الجاري .

وظهر في الفيديو مغني الراب ماشين جان كيلي وهو يركع على ركبته لعرض الزواج عليها وتقديم خاتم الخطبة لميجان فوكس وارتدائها إياه وبدا عليها السعادة البالغة .

وأشارت ميجان فوكس في تعليقها على الفيديو إلى أن خطبتهما حدثت بعد عام ونصف تعرضا فيه للكثير من اللحظات الصعبة والأوقات الجميلة ايضًا التي لم تتخيل أن تعيشها وامتلأت بالحب .

وكشفت ميجان عن قيامها وخطيبها ماشين جان كيلي بشرب دماء بعضها البعض عقب ارتداء خاتم الخطبة .

يذكر أن النجمة ميجان فوكس كانت قد تزوجت من قبل في عام 2010 من الممثل ” براين أوستن ” .. وبعد زواج دام لمدة 10 أعوام أعلنا انفصالهما ولدى الإثنان ثلاثة أبناء نوح وبودي وجيرني .