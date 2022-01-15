تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق

كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلنت الإعلامية ” هبة رشوان ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابة والدها الفنان ” رشوان توفيق ” بفيروس كورونا وذلك للمرة الثانية .

وكشفت هبة رشوان في منشورها عن الوضع الصحي لوالدها والأعراض التي يشعر بها بالإضافة إلى ملابسات إصابته بالفيروس عقب حضوره لإحدى الندوات .

فكتبت قائلة : ” الأصدقاء الأعزاء محبتش أزعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بالكورونا .. وعلى فكرة هو والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي ” .

وتابعت : ” وهو بدأ يتعب الإتنين وخبى عليا لكن حرارته ارتفعت أمس .. لكنها الحمد لله خفيفة دي تاني مرة يصاب بالكورونا المرة السابقة من خمس شهور في وقفة عيد الأضحى ” .

وأضافت : ” عموما اعتذر عن الاطالة واضطريت اكتب لأن أحد الأصدقاء سألني على الخاص ورفض يقول مصدره وفوجئت بأن والدي بيجيله اتصالات تخبره أن أحد المواقع كتب الخبر لكن بمعلومة عارية من الصحة ” .

واستكملت هبة رشوان : ” أن تم نقله للمستشفى .. هذا غير صحيح هو في البيت بياخد البروتوكول وحالته الحمد لله مستقرة .. ومادام عرفتم دعواتكم له بالشفاء العاجل إن شاء الله ” .