علاقة الأمير هاري ووالده إلى الواجهة من جديد.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن علاقة الأمير تشارلز بابنه الأمير هاري بدأت تتخذ منحنى إيجابياً، فقد أشاد الأمير مؤخراً بعمل نجله الأصغر الأمير هاري في مكافحة تغير المناخ، بعد أن كثرت التقارير التي تتحدث عن انقطاع التواصل بينهما.

وذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، أن الأمير تشارلز صرّح لإحدى المجلات بالقول: “أنا كأب، فخور بأن أبنائي أدركوا هذا تهديد الذي يتعرض له المناخ في الآونة الأخيرة، أطلق ابني الأكبر، ويليام، جائزة إيرثشوت المرموقة لتحفيز التغيير، والمساعدة في إصلاح كوكبنا خلال السنوات العشرة القادمة، فيما سلط ابني الأصغر، هاري، الضوء بحماس على تأثير تغير المناخ، لا سيما فيما يتعلق بأفريقيا، وألزم مؤسسته الخيرية بأن تصل إلى صافي صفر انبعاثات”.

واعتبر الخبير في الشؤون الملكية ريتشارد فيتز ويليامز، أن هذا التصريح من شأنه أن يقرب العلاقة بين الأمير وابنه، خاصة بعد التوتر الحاصل في العلاقة منذ رحيل الأخير عن المملكة المتحدة والانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما رجح أن يقوم الأمير هاري بتأجيل نشر مذكراته بعد هذا التصريح، كما أكد أن ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري سيتواجدان في الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصدر الأمير هاري مذكراته هذا العام.

وفي سياق منفصل، نشرت صفحة The Royal Family في تويتر عدة تغريدات ذكر فيها مخططات الاحتفال باليوبيل البلاتيني، مرفقة بعدة صور.

وظهر بالصور كل من الملكة إليزابيث وابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميليا، إضافة إلى الدوقة كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام، فيما لم ينشر أي صورة للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

ومن المرجح أن يكون قد تم استبعاد الأمير هاري أو زوجته من الصور؛ لأنهما كانا قد تخليا عن مهامها الملكية وفضلا العيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

في عام 2022، ستصبح الملكة “إليزابيث” أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، بعد سبعين عاماً من الخدمة؛ حيث اعتلت الملكة العرش في 6 فبراير 1952 عندما كانت تبلغ من العمر 25 عاماً.

على مدار العام، ستسافر الملكة وأفراد العائلة المالكة في جميع أنحاء البلاد للقيام بمجموعة متنوعة من الارتباطات؛ للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

وعلى الرغم من أن الذكرى السبعين لتولي الملكة “إليزابيث” العرش هي السادس من فبراير، إلا أن الأحداث الرئيسية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها ستقام في يونيو 2022؛ لأن هذا اليوم دائماً يوم مليء بالعواطف المختلطة بالنسبة للملكة؛ حيث إنه أيضاً ذكرى وفاة والدها “جورج السادس”.