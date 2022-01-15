كانييه ويست في روسيا للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسافر النجم الأمريكي الشهير كانيي ويست إلى روسيا قريباً لمتابعة مشاريع موسيقية وتجارية جديدة، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي التفاصيل، فقد ذكر موقع بيلبورد نقلاً عن أمير سودان، المستشار الاستراتيجي لكاني ويست، أنه من المقرر أن يحيي نجم الراب حفلته الأولى في روسيا هذا العام، ولن تقتصر الزيارة في روسيا على الغناء، بل وسيناقش بعض الصفقات التجارية مع رجل الأعمال الروسي الأذربيجاني أراس أغالاروف ونجله نجم البوب أمين أغالاروف، وفقاً لأمير سودان، المستشار الاستراتيجي لكاني ويست الذي ينسق الترتيبات مع المحامي سكوت بالبر.

كما ذكر أمير سودان أن كانيي سيقضي الكثير من الوقت هناك وستصبح روسيا وطنه الثاني.

وبدوره نفى مسؤول العلاقات العامة لكاني ويست، بيير روجير، في بيان لمجلة رولينغ ستون، تصريحات أمير سودان، ووصفها بأنها “بعيدة تماماً عن الصحة”، بينما أكد روب غولدستون، وكيل أعمال أمين أغالاروف، استمرار المحادثات.

في سياق منفصل، وبعد أن كثرت التكهنات حول حقيقة العلاقة الغرامية التي تجمع بين كانيي والممثلة جوليا فوكس، واعتقاد البعض أن الأخيرة تستغله كي تجذب الأضواء وتحصد المزيد من الشهرة، تبين أن كانيي هو الذي يستغل هذه العلاقة لمصالح خاصة شخصية.

فبعد أن انتشرت الكثير من الصور لكانيي وجوليا سوياً في معظم الأيام التي تواجدا بها وحتى عند تناول العشاء سوياً، تبين أن كانيي يستخدم فريق إعلامه الخاص لالتقاط هذه الصور ونشرها في وسائل إعلام مختلفة على أنها صور حصرية من البابارتزي.

وقد أقدم على هذا الفعل ليظهر لزوجته السابقة كيم كارداشيان أنه تخطى علاقتهما وبدأ يعيش حياة العزوبية كما أنه يعيش علاقة حب، وكل ذلك فقط بهدف إثارة غيرتها وإجبارها بطريقة غير مباشرة على العودة إليه.

وفي المقابل لا يبدو هذا خياراً أبداً لنجمة تليفزيون الواقع التي تعيش قصة حب مع النجم الكوميدي بيت ديفيدسون الذي يصغرها بـ14 عاماً.

وكان موقع «TMZ» الأمريكي قد نشر بشكل حصري صوراً للنجم وهو في موعد مع الممثلة ​جوليا فوكس​، البالغة من العمر 31 عاماً، وقد بدا على الثنائي السعادة، وأنهما يُمضيان وقتاً ممتعاً معاً في مطعم في ميامي وعلى ضوء الشموع.

واعتبر البعض أنه وعلى الرغم من أن هذه العلاقة من الممكن ألا تتطور؛ فإنه على الأقل بدأ يرى أحداً آخر غير كيم التي حسمت له موضوع الطلاق مؤخراً بقولها: «لا عودة عن القرار».

يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواعد فيها كانيي ويست إحداهن منذ انفصاله عن كيم؛ حيث كان قد ارتبط اسمه بعارضة الأزياء فينيتريا التي تبلغ من العمر 22 عاماً وتصغره بـ22 عاماً.