شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان عن سمير غانم: ميلادك عيد وفراقك ألم يصبرنا عليه يقيننا أنكم فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الإعلامى رامى رضوان، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل سمير غانم، التى تحل، اليوم السبت، الموافق 15 يناير، حيث نشر مجموعة صور له عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب الإعلامى رامى رضوان، رسالة رثاء للفنان الراحل سمير غانم، "فى ذكرى ميلاد حبيبى الأسطورة .. من لا مثيل له.. الإنسان صاحب القلب الأبيض والروح المبهجة وطيبة الدنيا فيه وأنقى البشر.. لا يذكره أحد الإ بكل خير.. لأنه كان لا يذكر أحد طوال حياته إلا بكل الخير".



حساب رامى رضوان على انستجرام

وأضاف: "يوم ميلادك عيد يا حبيبي، وفراقك ألم يصبرنا عليه فقط يقيننا أنكم فى الجنة والسيرة الطيبة الباقية على لسان كل الناس وحبهم.. كل ذكرى ميلاد وحضرتك معنا بروحك وإفيهاتك وضحكتك المنورة".

واختتم رامى رضوان رسالته، "أرجو من كل محبيه أن يدعو له ولحماتى الغالية مدام دلال عبد العزيز، بالرحمة والمغفرة والراحة والسكينة وقراءة ألفاتحة على روحهما".



صور مجمعة لابرز اعمال الفنان سمير غانم



الفنان سمير غانم مع بناته وازواجهم



صور مجمعه لابرز اعمال الفنان سمير غانم



الفنان سمير غانم



ابرز الادوار الكوميدية للفنان سمير غانم



الفنان سمير غانم فى مراحل عمرة المختلفة

وسبق أن وجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك"، وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل الكوميديان من الدرجة الأولى، "فطوطة"، النجم الكبير سمير غانم الذى لا يمكن أن يشاهده الجمهور فى عمل فنى دون الضحك، يمتلك رصيدًا ضخمًا ومتنوعًا من الأعمال، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملاً للدراما التليفزيونية والإذاعية، بخلاف فوازير رمضان التى قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول فى الثمانينيات والتسعينيات، أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.