حسن الرداد يوجه رسالة لـ سمير غانم في ذكرى ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان حسن الرداد رسالة لحماه الفنان الراحل سمير غانم بمناسبة ذكرى ميلاده، التي توافق اليوم 15 يناير الجاري.

ونشر الرداد صورة للراحل سمير غانم، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها: "كل سنة وحضرتك طيب يا أطيب قلب".

يذكر أن رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021.

وأقيمت جنازة سمير غانم من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.