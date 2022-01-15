إصابة ابنتي "أشرف زكي وروجينا" بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أُصيبت ابنتي الفنانة روجينا والفنان أشرف زكي بفيروس كورونا مؤخرًا.

ونشرت روجينا، صورًا تجمعها بابنتيها "مريم ومايا"، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت روجينا على الصور: "ربنا يشفيكي مايا حبيبتي"، كما علقت على صورة "مريم" بنفس التعليق.

وكتبت في صورة أخرى: "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم أشف وعافي كل مريض يتألم، ولا يعلم بضعه إلا أنت سبحانك".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة روجينا في السباق الرمضاني 2021، مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.