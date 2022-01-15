"بصراحة مع نوال الزغبي ونيشان" الليلة على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

لأول مرة لن يكون الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاوتيونيان، هو المستضيف الذي يستقبل مواطنته النجمة نوال الزغبي، بل سيتحاوران وتسأله ويسألها ضمن برنامج "بصراحة مع نوال الزغبي ونيشان ديرهاروتيونيان" الذي يُعرض على MBC مصر، الليلة في تمام السابعة مساءً.

يتحدث "نيشان" للمرة الأولى عن عقدة عاشها لسنوات، وعن هاجس ما زال يرافقه حتى اليوم، وتكشف "نوال" أنها لم تكن تعتبر نفسها امرأة جميلة، ثم تسأله عن الغرور والصفعات ودروس الحياة، ثم تعترف بأن هناك فنانة تغار منها، وتصفها بالجارفة.

وتتوقف "نوال" عند معاناتها جراء خطأ طبي في وجهها وبكائها أمام المرآة، وعن انزعاجها عندما توجه إليها الانتقادات بسبب هذا الخطأ الطبي دون إدراك المنتقدين كم عانت من هذه المشكلة، وتعترف بأن الفشل هو من جعل منها امرأة ناضجة، وأن الايمان هو الذي يُقوّيها.

يُعرض برنامج "بصراحة مع" على "MBC مصر" كل سبت الساعة 7:00 مساءً، وتعُرض هذه الحلقة مساء اليوم السبت 15 يناير 2022.