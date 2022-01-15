ماذا قال علي الكسار عن سر تقديمه أشهر شخصياته "عثمان عبدالباسط"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنان الراحل علي الكسار، رائد المسرح الكوميدي الغنائي، وأحد أهم رواد السينما المصرية.

علي الكسار من مواليد حي السيدة زينب في 13 يوليو 1887، بدأ مشواره عام 1908، من خلال فرقة دار التمثيل الزينبي في شارع المواردي، والتي كانت مملوكة لتاجر أقمشة يُدعى فؤاد السويسي، ثم عمل في فرقة جورج أبيض وتعرف هناك على أمين صدقي، وكونا معا فرقة تمثيل عام 1916 تحمل اسم علي الكسار ومصطفى أمين، وكانت أنجح الفرق الكوميدية آنذاك، وظل الشريكان معا إلى أن وقع الانفصال في نهاية صيف 1925.

وقام علي الكسار بتأسيس فرقة تحمل اسمه على مسرح "الماجستيك" حتى عام 1939، وقدّم للمسرح أكثر من مائتي أوبريت، ولعبت شخصيته الفنية الخالدة "عثمان عبدالباسط" دورا كبيرا في نجاحه، واستغل المخرج والمنتج توجو مزراحي نجاح الشخصية لينقلها على الشاشة في 9 أفلام، ووصل عدد الأفلام التي قدمت الشخصية لـ36 عملا، وذلك بالتعاون مع كبار المخرجين والكتاب أمثال أمين صدقي وبديع خيري وحامد السيد وحسين فوزي وحسن اﻹمام ومحمود ذوالفقار وفؤاد خليل وغيرهم.

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وفي عام 1956؛ أجرى الإذاعي علي فايق زغلول، حوارا مع الفنان علي الكسار، تحدث خلاله عن دوافعه لتقديم شخصيته الفنية الخالدة "عثمان عبدالباسط"؛ وقال: "كنا عملنا رواية في شارع عماد الدين اسمها (حسن أبو علي سرق المعزة)، وهذه الرواية نالت استحسانا كبيرا، وأنا اخترت هذه الشخصية لهذه الرواية عشان واحد راح يشم النسيم في عزبته وواخد الخدام بتاعه".

أضاف: "فكرت أعمل شخصية البربري اللطيفة دي ونالت استحسان الجمهور، وبقى الجمهور يتحاكي بألفاظها، فلما شُفت أنها أعجبت الجمهور مسكت فيها على طول، وربنا أخد بيدي واستمريت بها للنهاية".

ورحل علي الكسار عن عالمنا في يوم 15 يناير 1957 في عمر الـ69 عاما بعد معاناة طويلة مع الفقر والمرض.