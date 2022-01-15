وفاة أرملة الشاعر نجيب سرور عن عمر ناهز 91 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن فريد نجيب سرور، نجل الشاعر الكبير، وفاة والدته ألكسندرا كورساكوفا، أرملة الراحل.

ونشر نجيب، صورة لوالدته عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "أمي الحبيبة، العظيمة ألكساندرا نجيب سرور رحلت اليوم ١٥ يناير ٢٠٢٢ إلى العالم الآخر، والآن بعد ٤٤ سنة من الفراق ارتمت في حضن رجلها وحبيبها، عظيم مصر زوجها نجيب سرور، وهما الآن يرقصان ويضحكان ومعهما شهدي أخي الحبيب".

أضاف: "سلميلي عليهم أوي يا ماما، وانتظروني معاكم لما تحين ساعتي.. أشكرك على كل الحب الذي لا يوصف الذي غمرتيني به طول العمر.. إلى اللقاء يا عظيمة.. إلى اللقاء يا أمي يا حبيبتي.. ١٥/٠١/٢٠٢٢.. فريد نجيب سرور".

نجيب سرور من مواليد 1 يونيو 1932، أحد أهم الشعراء وفرسان المسرح المصري المتميزين في فترة الازدهار المسرحي العربي خلال الستينيات، وتوفي في 24 أكتوبر 1978 بمدينة دمنهور.