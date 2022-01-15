شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم.. وحشتنا يا سمورة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمير غانم.. أو "سمورة" أو "فطوطة" كلها أسماء لشخص واحد سيظل فى قلوب الملايين فى العالم العربى، للنجم الكوميدى الراحل منذ عدة أشهر بعد معاناته مع فيروس كورونا، تاركًا إرثًا فنيًا فى المسرح والدراما والسينما، والفوازير الرمضانية، التى رسمت الابتسامة على وجوه الأطفال والكبار.

ولد فى 15 يناير 1937

تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية

كون مع جورج سيدهم والضيف أحمد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"

قدم الثلاثى أفلامًا ومسرحيات ناجحة.



ذكرى ميلاد سمير غانم وحشتنا يا سمورة

تم حل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970

فى الثمانينيات لمع نجمه في سماء الفوازير

قدم فوازير رمضان باسم "فطوطة"

اشتهر بشخصيتي "سمورة" و"فطوطة"

رحل فى 20 مايو 2021 إثر مضاعفات كورونا

أطلق الرئيس السيسى اسمه على أحد الكبارى الجديدة بالتجمع الخامس.