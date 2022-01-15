مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرّم سوسن بدر بجائزة إيزيس للإنجاز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في افتتاح دورته السادسة، التي ستعقد في مصر في الفترة من 23 إلى 28 فبراير / شباط المقبل، النجمة النصرية سوسن بدر، حيث يمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

وقالت السفيرة مرفت التلاوي، رئيسة مجلس أمناء المهرجان، إن سوسن بدر تمثل نموذجا رائعا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما، فهي ممثلة موهوبة لديها قدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، لذلك لم يكن غريبا عليها مشاركتها في أفلام تناقش بجرأة وإستنارة قضايا المرأة من كافة الطبقات الاجتماعية، لعل من أبرزها “احكي يا شهرزاد” و”الأبواب المغلقة” و”الشوق” و”قص ولصق” و”أسرار البنات” و”678″ و”الفرح” و”ساعة ونص” و”دنيا” و”حب البنات”.

وأكدت السفيرة مرفت التلاوي، أنه مثلما تمتلك سوسن بدر موهبة كبيرة كممثلة، فهي تمتلك أيضا قبولا كبيرا لدى الجمهور المصري والعربي، ربما يرجع ذلك لملامحها شديدة المصرية، فهي وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران معابد مصر القديمة، أو كما وصفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام بأنها “هاربة من المعبد”.

يذكر أن سوسن بدر قدمت خلال مشوارها السينمائي الطويل عشرات الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، من بينها “حبيبي دائما” و”لا تسألني من أنا” و”سلام يا صاحبي” و”شمس الزناتي” و”أسرار البنات” و”الأبواب المغلقة” و”خريف آدم” و”ديل السمكة” و”حب البنات” و”دنيا” و”مفيش غير كده” و”حين ميسرة” و”البلياتشو” و”ألوان السما السبعة” و”قص ولصق” و”الفرح” و”إحـــكي يا شهرزاد” و”السفاح” و”إبراهيم الأبيـــض” و”ولد وبنت” و”678″ و”الشوق” و”ساعة ونص” و”بلاش تبوسني” و”الكنز” فضلا عن مشاركتها في بطولة الـعديد من المسلسلات والعروض المسرحية الناجحة.