سلاف فواخرجي مع “الكندوش” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الممثلة السورية سلاف فواخرجي من تصوير مشاهدها في أحداث الجزء الثاني من المسلسل الشامي “الكندوش”، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتجسد فيه شخصية “ياسمين”، الأرملة التي تعيش بالحي المحافظ، وتتعرض للعديد من المصاعب في حياتها، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية بحقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، وتسلط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة وقصصهم وحكاياتهم، والعمل من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسن، ويشارك في بطولته أيمن زيدان.

وتصدرت سلاف محركات البحث الإلكتروني، بعد تجسيدها شخصية “رهف”، خلال أحداث المسلسل الدرامي “عنبر 6″، مع فاطمة الصفي، ونايف الظفيري، في أولى تجاربها الدرامية على المنصات الرقمية، وكشفت بتصريحات صحفية عن كواليس العمل والجديد الفني لها بالمرحلة المقبلة.

وأعربت عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه شخصية “رهف”، والتي جسدتها ضمن أحداث مسلسل “عنبر 6″، السيدة التي تتعرض للاضطهاد، وتدخل السجن على إثر إحدى الجرائم، وتتصاعد تفاصيل شخصيتها الدرامية خلال الأحداث في صراعها النفسي للتعايش مع بيئتها الجديدة بمساعدة إحدى صديقاتها، العمل تدور أحداثه في إطار الدراما الإنسانية، ومأخوذ عن أحداث حقيقة حول أحوال السجينات بالسجون النسائية، والعمل من كتابة ورشة “حكايات”، التي يشرف عليها هاني سرحان، وإخراج علي العلي، وشارك في بطولته صبا مبارك، وآيتن عامر.

وعن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير، أوضحت سلاف، أنها تعرضت لحادث عارض أثناء التصوير بسبب سقوط سقف معلق على رأسي، تسبب في العديد من الإصابات للوجه واليد، بالإضافة إلى فقدي لبصري لأكثر من ساعة كاملة نتيجة الحادث، والحمد لله، تم تدراك الأمر سريعاً بفضل مجهود الأطباء.

وتنتظر سلاف عرض مسلسلها المصري “خط ساخن”، مع الفنان حسين فهمي، وتجسد شخصية «عالية» التي تعمل ممرضة تتورط بجريمة قتل، العمل من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، ثراء جبيل.