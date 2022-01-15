شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى أحمد خليل.. تزوج سهير البابلى وليلى علوى قالت لو كنت قابلته بدرى كنت اتجوزته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الأولى لعيد ميلاد الفنان القدير أحمد خليل بعد رحيله فهو فنان له بصمات في جميع الأعمال التي قدمها، سواء في التليفزيون أو المسرح، فهو من مواليد محافظة الدقهلية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، ليتخرج عام 1965.

وعين أحمد خليل معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ 9 مسرحيات مثل: (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي)".

تزوج فى فترة السبعينات من الفنانة سهير البابلي، ولم يدم الزواج طويلاً، وكان يتحدث عنها بكل احترام وتقدير ويؤكد أنه هو الذى أخطأ لأنه كان يتعامل معها بحساسية حيث كانت فنانة كبيرة ومشهورة وهو لا يزال فى بداية المشوار وكان ذلك سبباً فى عدم استمرار الحياة الزوجية بينهما، مؤكداً أنه يحمل لها كل احترام وتقدير.

بشكل فكاهى قالت النجمة ليلى علوى فى احدى اللقاءات التليفزيونية "لو قكنت قابلتك بدرى شويا كنت اتجوزتك"، بسبب تعامله الراقى فى كل شيء.

سافر الى الخليج ليعمل هناك ثم عاد مرة ثانية إلى التمثيل وقدم مسلسل (الساقية تدور)، واشتهر من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح 9 نوفمبر الماضى عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.