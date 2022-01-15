رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالدها الراحل في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، التي تحل ذكرى ميلاده اليوم السبت، حيث أنه من مواليد 15 يناير 1937.

ونشرت إيمي صورة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحمك ويغفر لك يارب وأشوفك في الجنة أنت ومامي ونحتفل معاكوا زي كل سنة".

وأضافت: "ياريت كل اللي شاف البوست يقرأ الفاتحة".

وعلق عدد من نجوم الفن على منشور دنيا سمير غانم، وبينهم الفنان أكرم حسني وكتب: "أمين يارب"، وكتبت إيمي طلعت زكريا: "اللهم أمين"، وعلقت وفاء عامر: "الفاتحة".

يذكر أن رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.