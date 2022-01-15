إيمي سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها دنيا والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة لشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.

ونشرت إيمي صورة دنيا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك".

وردت دنيا سمير غانم على شقيقتها "إيمي" قائلة: "وأنا كمان يا صغننة قلبي".

وانهالت التعليقات على الصورة من النجوم، وعلق الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم بوضع قلوب حمراء، واكتفت الفنانة نادية الجندي بوضع قلوب، وغيرهما.

وأدت الفنانة إيمي سمير غانم، قبل أيام، مناسك العمرة في بيت الله الحرام، بصحبة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.