يحيى الفخراني وزوجته في ضيافة "صاحبة السعادة" بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

في لقاء خاص من منزله، يحل الفنان يحيى الفخراني ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، يومي الاثنين والثلاثاء، في تمام الساعة 11 مساء.

طرحت القناة برومو الحلقة، والذي تؤكد خلاله إسعاد يونس أنها تنتظر هذا اللقاء مع يحيى الفخراني منذ 8 سنوات.

يتحدث النجم الكبير عن طفولته ونشأته، وبداية دخوله لمجال الفن، وأبرز المواقف التي تعرض لها في المهنة.

كما يتحدث عن زوجته الكاتبة لميس جابر، وعلاقة الحب التي جمعتهما، والاختلافات التي بينهما رغم الزواج لأكثر من 40 عاما.

من جانبها، تتحدث لميس جابر عن علاقتها به، كاشفة عن شخصيته كزوج في المنزل، وسر نجاح زواجهما حتى الآن، ورأيها في أعماله الفنية، وأسباب استمراره على الساحة الفنية حتى الآن.

يعرض الجزء الأول من اللقاء يوم الاثنين المقبل، والجزء الثاني يوم الثلاثاء، في تمام الساعة 11 مساء، عبر قناة dmc.