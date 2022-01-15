بعد جولة بالصعيد.."حلم جميل" تعرض في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يستعد أبطال مسرحية "حلم جميل" للسفر إلى طنطا بمحافظة الغربية، استعدادا لعرض المسرحية هناك يوم الأحد.

وقال الفنان أيمن عزب، مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني، في بيان له، اليوم، إن العرض المسرحي"حلم جميل" من إنتاج الفرقة، يسافر إلى محافظة الغربية، ليعرض هناك بداية من الأحد المقبل 16 يناير وحتى السبت 22 يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء على مسرح المركز الثقافي بطنطا.

يأتي ذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وهو المشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحافظة الغربية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

المسرحية تم تقديمها مع احتفالات السنة الجديدة بمحافظتي الأقصر وقنا، وحقق إقبالا جماهيريًا منقطع النظير، والعرض عن رائعة "تشارلي شابلن" وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، تدور أحداثه حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثري.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبد الهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ومن تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق علي، إستعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.