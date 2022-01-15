حنان ترك تنشر صورة جديدة لها.. وتستعين بإبراهيم الفقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة المعتزلة حنان ترك، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة شتوية.

"ترك" نشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت مستعينة بمقولة للراحل الدكتور إبراهيم الفقي: "الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والفشل هو بداية النجاح".

وكانت حنان ترك قد أعلنت يوم 22 ديسمبر الماضي إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا، وطالبت جمهورها عبر "تويتر" بالدعاء، قائلة: "الحمد لله على أقدار الله.. أسألكم الدعاء، أنا وزوجي وابني كورونا".

وأعلنت حنان ترك في نهاية ديسمبر الماضي، تعافيها وأسرتها من كورونا، وكتبت عبر "تويتر": "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية، وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان".

يذكر أن حنان ترك، كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض آنذاك عبر قناة "الحياة".

وبعدها ابتعدت حنان ترك عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام" قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.