"ثلج وشمس وحب".. أحمد سعد ينشر صورا مع زوجته علياء بسيوني وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان أحمد سعد، صورا مع زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني، خلال رحلتهما لدولة أجنبية.

الصور نشرها "سعد" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "ثلج وشمس وحب".

وأعلن الفنان أحمد سعد، زواجه على عارضة الأزياء علياء بسيوني في أغسطس 2021، في حفل اقتصر على الأصدقاء والمقربين.

وأعلن الفنان أحمد سعد مؤخرا، عن تعاونه مع الشاعر هشام الجخ في عمل فني جديد.

وطرح الفنان أحمد سعد، في نوفمبر الماضي، أغنية "هيفوت عليك" من مسلسل "أيام" 2021، وذلك عبر قناته على موقع "يوتيوب"، من كلمات فاروق الشامي، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح، ميكس وماستر هاني محروس.