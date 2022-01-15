سمية الخشاب: هذا ردي على الساخرين من استئصالي الطحال.. وأنا ناجحة من غير عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها لم تستغل نجاح مطرب المهرجانات عمر كمال بالتعاون معه في كليب "أوعدك"، قائلة: "لم أستغل عمر كمال وأنا ناجحة من غيره وهو عنده أغاني مجبتش 3و4 مليون على يوتيوب وأغاني مش جايبة حاجة، ولكن الأغنية بتاعتنا لطيفة وكانت للصيف".

وأضافت الخشاب، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أن أغنيتها مع عمر كمال نجحت وقدمت شيئا جميلا، مؤكدة أنها تتصدر التريند منذ ظهورها، ومزحت قائلة: "الأغاني بتنجح عشان حلوة وبيكون وشي حلو على المغنيين، وأنا تريند في أي حاجة ومن أول ظهوري على طول تريند".

وعبرت الفنانة سمية الخشاب، عن غضبها من السخرية من استئصال طحالها، وعلقت قائلة: "أنا فقدت طحالي وفي ناس بتطلع كوميك وتهزر ودي حاجات لا تصح، ولازم الناس تحترم مشاعر الناس ومينفعش نهزر على كل حاجة والدنيا دواره وكله سلف ودين، وده لعب على مصائب ومشاكل الناس وأوجاع الناس، وسخرت قائلة: "أنا بطلت أتوجع وبقى دمي خفيف بعد ما فقدت طحالي وبقيت فرفوشة".

من ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".