شذى حسون بفستان قصير وماجي بوغصن تحتضن كلبها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم بصحبة زوجها كريم قنديل، أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إسكندرية".

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، أحدث ظهور لها داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ولاء الشريف

ظهرت الفنانة ولاء الشريف، أعلى سطوح أحد المنازل، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

خطفت الفنانة شذى حسون، الأنظار إليها بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الذهب الخاص بي هو عمري".

ماجي بوغصن

ظهرت الفنانة ماجي بوغصن وهي تحتضن كلبها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هيدي المخلوقات الطيبة بتعطيك محبة ووفاء كتير.. مين مثلي بيحبها؟".

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، إطلالة كاجوال لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتع بالأشياء الصغيرة".

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف، بإطلالة أنيقة مرتدية "قبعة"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

الفنانة ميرنا جميل، ظهرت بإطلالة أنيقة مستعرضة جمالها من خلالها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان بجانب حصان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمعة مباركة".