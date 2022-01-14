مجدي الهواري: حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق المخرج مجدي الهواري، على تمني البعض عودته لزوجته وأم أولاده النجمة غادة عادل بعد انفصالهما منذ 5 سنوات.

وكتب الهواري، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيري".

وعلّق أحد أصدقائه على منشوره قائلا: "هنلاقي يفط متعلقة في الشارع الأيام الجاية"، ورد الهواري قائلا: "مش للدرجادي".

وقبل أيام، حلّ المخرج مجدي الهواري، وطليقته الفنانة غادة عادل، ضيفين على برنامج "بصراحة مع" عبر قناة MBC 1؛ وخلال اللقاء سألته "غادة": "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"، ورد قائلا: "هو أنا مجنون.. أنا عندي شروط في الجواز التاني بعد ما الواحد كبر وبقى عنده خبرة، هل الزوجة التانية هتتقبل إني لسه بحبك؟ أنتي لو مش غالية عندي وأم أولادي مش هقول الشرط ده للست اللي عايز أتجوزها".

ويخوض المخرج مجدي الهواري، السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، مع النجم مصطفى شعبان، من خلال مسلسل "دايما عامر"، ويشارك في بطولته النجوم: لبلبة، ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، وعمرو عبد الجليل وغيرهم، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح.

وشاركت الفنانة غادة عادل مؤخرا، في مسرحية "في نص الليل" بموسم الرياض، وهي أول إنتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamar لصاحبيها أيمن بهجت قمر وإنجي عبدالحافظ، مع النجوم: حسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.