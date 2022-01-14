موعد طرح فيلم "تماسيح النيل" لمصطفى خاطر وحمدي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

‎أعلنت شركة "دانا" للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال، عن طرح فيلم الجديد "تماسيح النيل" يوم 26 من شهر يناير الجاري.

‎وكانت قد أطلقت الشركة مؤخرا صور كواليس تصوير الأفيشات الخاصة بالفيلم والتي ظهرت فيها أجواء المرح والكوميديا بين فريق عمل الفيلم الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرا.

‎وتدور أحداث فيلم "تماسيح النيل" في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

‎‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين.

فيلم "تماسيح النيل" من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

‎‏وكانت آخر أعمال شركة "دانا" للإنتاج والتوزيع الفني، فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.