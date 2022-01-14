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بالفيديو: محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

محمد صلاح

أعلن نادي الإنجليزي اليوم الجمعة فوز نجمه المصري محمد صلاح البالغ 29 عاما بجائزة أفضل لاعب في “الريدز” عن شهر ديسمبر الماضي.

وهذه المرة الرابعة التي يتوج بها صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، حيث سبق له التتويج بالجائزة ثلاث مرات متتالية في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

ويتصدر صلاح الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، ترتيب قائمة هدافي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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