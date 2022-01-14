شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية "راجعين" للنجم مدحت صالح من مسلسل "أبو العروسة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على مسلسل أبو العروسة الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "راجعين" من غناء الفنان مدحت صالح، وكلمات سلطان صلاح، ألحان وتوزيع خالد عز.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.