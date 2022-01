شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للمسلسل الكورى الجديد All of Us Are Dead.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس، عن الملامح الاولي لمسلسلها الكوري المنتظر All of Us Are Dead، والمقرر طرحه في نهاية شهر يناير الجاري، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الأعمال الدرامية الكورية خلال الفترة الأخيرة في سوق الدراما، حيث ظهرت بعض لمحات من المسلسل المنتظر والتي يظهر من خلالها مريض غامض، يتجول في إحدى المدارس ويقوم بتحويل أفرادها إلى زومبي. مسلسل All of Us Are Dead حول معركة بين الطلاب الذين تحولوا إلى زومبي والناجين اليائسين الذين يسعون إلى الهروب، حيث يبدأ العمل مع طالب في معمل المدرسة، الذى يدعو الجمهور لمعرفة المزيد عن الفيروس الزومبي الغامض، ومن ثم سيكون على كل المتواجدين في المدرسة أن يحاولوا النجاة أثناء وجودهم في مدرسة مليئة بالفيروسات بدون هواتف محمولة ولا طعام، وبالتالى يصل الطلاب إلى مصابيح مكتبية وكتب وأقواس للدفاع عن أنفسهم من الزومبي في معركة يائسة من أجل البقاء. العمل من بطولة كل من فيكتوريا جريس، دارين كيلان، ليزا يامادا، لي يو مي، ريتش تينج، تشيس يي، يي هيون تشو، بارك سليمان، جي هو بارك، تشان يونج يون.