شكرا لقرائتكم خبر عن "بشرة خير".. 4 مشاهير يعلنون تعافيهم من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فيروس كورونا يواصل ضرباته للوسط الفني وإصابة العديد منذ بداية العام الجديد، فقد أصيب عدد من الفنانين منهم أحمد فهمى وعبد الرحمن أبو زهرة ونجلاء بدر ومن المؤلفين إنجى علاء وأيمن سلامة، ومن الإعلاميين لميس الحديدى وبسمة وهبة وغيرهم من المشاهير في مختلف المجالات.

ولكن مع تزايد عدد الإصابات إلا أن هناك بعض المشاهير الذين أعلنوا تعافيهم من الفيروس في وقت قصير بدون تعب ومن الممكن أن نعتبرها بشرة خير لباقى مصابى الوسط الفني والإعلامى والرياضى.



عبير صبرى

عبير صبرى

أعلنت الفنانة عبير صبرى شفاءها من فيروس كورونا، وسلبية فحصها الأخير، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت عليها: "نيجاتيف الحمد لله.. شكرًا لكل حد من زمايلي واصحابي سأل عليه وبعتلي وكلمني.. شكرًا لكل دعوة حلوة بالشفا دعيتولي بيها.. ربنا يحفظكم كلكم ويبعد عننا كورونا والأمراض كلها يارب.. صباح الفل والورد عليكم ياحبايبي كلكم واحد واحد".



سوزان نجم الدين

سوزان نجم الدين

أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين شفائها من كورونا بعد 20 يومًا من إصابتها بالفيروس، وقالت سوزان: "الحمد لله تجاوزت الإصابة بكورونا، كانت شديدة عليا واستغرقت 20 يومًا، فالعدوى لم تكن سهلة على الاطلاق بل صعبة جدًا وعدت على خير".



هنا الزاهد

هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، شفاءها من فيروس كورونا، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت هنا، قائلة: "الحمد لله سلبي كورونا مبسوطة جدا بردود أفعالكوا على مسلسل "أنا وهى" و المشاهدات العالية على المسلسل شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية " هند " شكرا لكل الناس اللي كلمتنى بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دى".

وتابعت:"عايزة اشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل والمخرج سامح عبد العزيز لإن بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع كدة، وأستاذى أشرف عبد الباقى وصديقى أحمد حاتم بجد اتبسط، واستمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل".



عمرو اديب

عمرو أديب

أكد الإعلامى الكبير عماد الدين أديب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإعلامى عمرو أديب بخير ولا يعانى الآن من أى أعراض تخص كورونا أو أى من متحوراته، مشيرًا إلى أنه الآن فى انتظار فقط نتيجة المسحة الطبية التى تصدر نتيجتها خلال الساعات القادمة.

وأعلنت صفحة برنامج الإعلامى عمرو أديب، أنه سيعود ببرنامجه "الحكاية" بدءًا من اليوم الجمعة.