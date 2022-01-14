شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من تركي آل الشيخ على طريقة مسلسل GOT للمشاركين فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على توجيه الشكر لكل المشاركين في نجاح موسم الرياض في نسخته الثانية، والذي انطلقت فعالياته في 20 أكتوبر الماضي والتي تستمر حتى نهاية مارس القادم في 14 منطقة بالعاصمة السعودية الرياض.

وظهر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وهو يجسد الشخصية الشهيرة "ملك الموتى الأحياء" في المسلسل الأسطوري Game Of Thrones، بينما ظهر الممثل السعودي ياسر القصبي ليؤدي إحدى شخصيات المسلسل الشهير، بينما صمم الفيديو الذي بلغ مدته أكثر من ثلاثة دقائق، محاكاة لأماكن موسم الرياض مع شخصيات مماثلة من المسلسل.

ودارت حبكة الفيديو حول رسالة يتناقلها الكثير من الممثلين الذي أدوا شخصيات محاكاه للمسلسل الأسطوري، يقولون فيها "ظلام دامس في الأفق أت، انى أرى شيئا لم يره انسان من قبل، يصعب عليك ان غمست نفسك فيه ان تعود، فالكهل يغدو فيه طفلاً، والواناً تبهت من شدة الشعور، كأنك لم تحي على هذه الأرض من قبل، عوالم تنبجس من فرط الخيال، لا تجون"، في إشارة إلى المتعة التي تتواجد في فعاليات الموسم.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ في الفيديو الذي نشره، وظهر في نهاية يجسد شخصية ملك الموتى الأحياء وهو يمتطي حصانه ويطير من خلفه التنين طلا تجوووووون، اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي لموسم الرياض، ابدعتوا، والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى ما منحوا الثقة والامكانيات، وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولا حدود لها



تركي آل الشيخ مع التنين



تركي آل الشيخ































