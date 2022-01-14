جيلان علاء تغني "الغزالة رايقة" بطريقة ياسمين صبري وريهام حجاج وعبلة كامل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة جيلان علاء تقليد الفنانين، في الفيديوهات التي تشاركها مع جمهورها عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ونشرت اليوم الجمعة 14 يناير، عبر انستجرام فيديو جديد قلدت خلاله 3 فنانات.

جيلان اختارت أغنية الغزالة رايقة من فيلم من أجل زيكو بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، لتغني كل مقطع فيها على طريقة 3 فنانات مُقلدة حركاتهن، الأولى الفنانة ياسمين صبري، الثانية الفنانة ريهام حجاج، أما الثالثة فكانت الفنانة الكبيرة عبلة كامل.

وعلقت جيلان "لما ياسمين صبري وريهام حجاج وعبلة كامل يغنوا الغزالة رايقة".

جدير بالذكر أن جيلان علاء عُرض لها مؤخرًا حكاية "حتة من القمر" ضمن حكايات مسلسل زي القمر، بطولة الفنانة لقاء الخميسي والفنان محمد العمروسي.