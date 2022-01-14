فن ومشاهير

محمد كيلاني يعلن عن تعافيه من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان محمد كيلاني، عن تعافيه من فيروس ، مساء اليوم الجمعة.

وكتب كيلاني، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام": "سلبى كورونا الحمد لله".

وأعلن الفنان محمد كيلاني، يوم 4 يناير الجاري، إصابته بفيروس كورونا، وعبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام": "الحمد لله.. إيجابي كورونا".

وعاد الفنان محمد كيلاني للغناء مؤخرا، بعد غيابه فترة تجاوزت 6 سنوات متواصلة لانشغاله بالتمثيل، من خلال أغنية "القلب الأبيض" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر الموسيقي الترمي الشهير أمري كيرال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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