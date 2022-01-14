بالفيديو| جيلان علاء تقلد رقص دينا على "الغزالة رايقة".. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة جيلان علاء جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" فيديو جديد، ظهرت خلاله وهي تتخيل كيف سترقص الفنانة دينا على أغنية الغزالة رايقة التي طُرحت ضمن أحداث فيلم من أجل زيكو بطولة كريم محمود عبدالعزيز .

وعلقت جيلان "لو دينا رقصت على الغزالة رايقة، يلا دويتو بقى يا دندن"، وكتبت دينا تعليقًا على الفيديو "أعمل فيكي إيه"، واضعة رموزا على شكل قلب ووجوه ضاحكة، وردت عليها الأولى "بحبك والنبي"، واختتمت دينا: "حبيبتي انتي وبتموتيني ضحك".

كما قام بالتعليق على الفيديو الفنان محمود عبدالمغني مكتفيا بوضع رموزا لوجه ضاحك، وكتبت الفنانة لقاء الخميسي "رهيبة".

جدير بالذكر أن جيلان علاء عُرض لها مؤخرًا حكاية "حتة من القمر" ضمن حكايات مسلسل زي القمر، بطولة الفنانة لقاء الخميسي والفنان محمد العمروسي.