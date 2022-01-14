دينا تثير الجدل بالأخضر.. ومتابع: "فلفل بتاع عالم سمسم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خضعت الفنانة الاستعراضية دينا، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت "دينا" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صور الجلسة، وظهرت خلالها بجاكيت أخضر من الفرو.

وتلقت دينا على الصور الكثير من تعليقات متابعيها، وبينها: "زي القمر.. فلفل بتاع عالم سمسم.. فاز بكِ الأخضر ست دينا الجميلة.. أنتي ليه لابسة سكين الشجرة بتاعت pubg.. أنا افتكرتها الشجرة اللي بنلبسها في بابجي" وغيرها.

كما أشاد بإطلالة دينا عدد من نجمات الفن، وبينهم: دنيا عبد العزيز، غادة عبد الرازق، نادية الجندي، وإيناس عز الدين وغيرهن.

وتنتظر الفنانة دينا، عرض مسلسل "نقل عام" الذي تشارك في بطولته بجانب النجوم: محمود حميدة، سميحة أيوب، أحمد بدير، سوسن بدر، محسن محيي الدين، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، وهو من إخراج عادل أديب، ومن المقرر عرضه على On يوم 29 يناير الجاري.