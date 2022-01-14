شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحلة رجاء الجداوي تشارك بصور جديدة لوالدتها مع حفيدتها وأصدقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، متابعيها وجمهورها عبر حساب والدتها الراحلة بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لوالدتها مع حفيدتها وأصدقائها في ليلة رأس السنة حيث تجمع الكثير من أصدقاء حفيدتها لقضاء اليوم سويًا.

وكتبت ابنة النجمة الراحلة على الصور التي نشرتها عبر حساب والدتها بموقع إنستجرام، "اليوم ده فضلت طول اليوم خائفة على البنات من الفرن الله يرحمك يا مامي وكل شوية تقول لهم حاسبوا أديكم يا بنات".

وسبق وحرصت أميرة مختار، ابنة النجمة الراحلة، على بدء عامها الجديد برسالة بخط يد والدتها الراحلة، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "حبيبتي ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب ويصبرني على فراقك يا أمي انت وبابي حبيبي الله يرحمه سنه سعيدة يا رب علي الكل ولكم مثل ما دعوتم لي ولبنتي ولأهلي وأحبابي، اللهم احفظنا جميعا يا رب وبارك لنا جميعا".