شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تحذر من صفحة "فيس بوك" مزيفة تنتحل شخصيتها لجمع تبرعات من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت النجمة يسرا اللوزى، من صفحة مجهولة تنتحل اسمها وشخصيتها، لجمع الأموال والتبرعات من الجمهور، مؤكدة أنها ليست لها صفحات على "فيس بوك" سوى صفحتها الموثقة، وأنها لم تطالب أحدًا بالتبرع، مشيرة إلى أنها ليست مسئولة عن أى تصرفات غير قانونية تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتها.

ونشرت يسرا، عبر صفحتها الرسمية الموثقة على فيس بوك، صورة من الصفحة المجهولة، صحبتها بتعليق: "برجاء الإبلاغ عن هذه الصفحة وعدم التبرع عشان ده نصب واحتيال.. ليس لدى أى صفحات أخرى على فيس بوك ولم أطالب بأى تبرعات ولست مسئولة عن أى تصرفات غير قانونية قد تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتى، شكراً للجميع".





وتعيش يسرا اللوزى، حالة من الحزن منذ وفاتها والدها المخرج المسرحى الكبير محمود اللوزى، أستاذ الإخراج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذى رحل يوم 15 نوفمبر الماضى.

من ناحية أخرى، تشارك يسرا اللوزى فى فيلم "ليلة العيد"، الذى يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

وشاركت يسرا اللوزى، فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.