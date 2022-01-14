شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى تهدى أغنية روبى "جانى بهداوة" لـ زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الإعلامية منى الشاذلى جمهورها ومتابعيها خلال حلقة مع الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 90.90 بالعديد من الأمور الخاصة بها، منها تطرقها للأغانى التي تحبها، وأهدت عددا من الأغانى للمقربين منها قائلة : "أغنية جانى بهداوة التي غنتها روبى أهديها لزوجي، في حين أغنية أنت الحظ أهديها لفريق عملى".

واستكملت بخصوص زوجها: "هو شريك بالمعنى الحرفى للكلمة، والرومانسية والحب بالنسبة لى تعنى الشراكة، وأحلى حاجة في الدنيا أنك أما تبقى فرحان ما تبقاش لوحدك، وغيرها من الأمور لأن ده بيدي للحياة طعم".

كما قالت الإعلامية منى الشاذلى إنها أم لثلاثة بنات منهما اثنتين توأم، قائلة: "أنا مش ديمقراطية، لأن في أساسيات، وبشوف إن الأمومة مُقدسة، وشغلى جنب البيت، وممكن أبقى في اجتماع وحالة طوارئ في الشغل، وأقول للى معايا بريك نص ساعة وراجعه، وفى الوقت ده اروح جرى لبناتى، اشوف في إيه حاصل".

وأضافت مقدمة برنامج "معكم": "ممكن أروح علشان في واجب ما اتعملش، في حد راجع من المدرسة بيعيط، فاروحله مش بستنى لبعد التصوير واخلص واروحلهم، لأن الأمومة دي أهم حاجة".

كما تطرقت إلى المطبخ قائلة: "في أكلات كتير بيطلبوها مني، لأن في اساسيات عندنا إن الاكل بيتى، والمطبخ عندنا دايماً عامر، وحاجات بتتعمل طول الوقت، وهو بالنسبة لينا قلب البيت، واجتماعات العيلة بتبقى في المطبخ، وماشيين مع الموسم، يعني في الشتا نجيب الأكل اللى طالع فيه، وهكذا".