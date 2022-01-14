شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم سوسن بدر بجائزة إيزيس للإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في افتتاح دورته السادسة، التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير، النجمة سوسن بدر، حيث يمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرًا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن سوسن بدر تمثل نموذجًا رائعًا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما، فهي ممثلة موهوبة لديها قدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، لذلك لم يكن غريبًا عليها مشاركتها في أفلام تناقش بجرأة وإستنارة قضايا المرأة من كافة الطبقات الاجتماعية، لعل من أبرزها "احكي يا شهرزاد" و"الأبواب المغلقة" و"الشوق" و"قص ولصق" و"أسرار البنات" و"678" و"الفرح" و"ساعة ونص" و"دنيا" و"حب البنات".

وأكدت السفيرة مرفت التلاوي، أنه مثلما تمتلك سوسن بدر موهبة كبيرة كممثلة، فهي تمتلك أيضًا قبولاً كبيرًا لدى الجمهور المصري والعربي، ربما يرجع ذلك لملامحها شديدة المصرية، فهي وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران معابد مصر القديمة، أو كما وصفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام بأنها "هاربة من المعبد".

يذكر أن سوسن بدر قدمت خلال مشوارها السينمائي الطويل عشرات الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، من بينها "حبيبي دائما" و"لا تسألني من أنا" و"سلام يا صاحبي" و"شمس الزناتي" و"أسرار البنات" و"الأبواب المغلقة" و"خريف آدم" و"ديل السمكة" و"حب البنات" و"دنيا" و"مفيش غير كده" و"حين ميسرة" و"البلياتشو" و"ألوان السما السبعة" و"قص ولصق" و"الفرح" و"إحكي يا شهرزاد" و"السفاح" و"إبراهيم الأبيض" و"ولد وبنت" و"678" و"الشوق" و"ساعة ونص" و"بلاش تبوسني" و"الكنز"، فضلا عن مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات والعروض المسرحية الناجحة.

يذكر أن الدورة المقبلة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان.