شكرا لقرائتكم خبر عن "أسالني على العنوان" أول تعاون للشاعرة نور عبد الله مع جنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الشاعرة نور عبد الله لأول مرة مع المطربة جنات من خلال أغنية جديدة بعنوان "أسألني على العنوان" من ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي وميكس ماستر لمفدي ثابت، وخلال أسبوعين سيتم طرحها.

وقالت الشاعرة نور عبد الله إنها سعيدة بتعاونها مع المطربة جنات فهي من الأصوات الجميلة وتمتلك إحساسا وطريقة خاصة في الغناء مختلفة عن كل جيلها، والأغنية تناقش قضية إنسانية مهمة تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

الشاعرة نور عبد الله تتميز دائما بالأفكار النوعية المختلفة والمفردات الجديدة في الأغاني التي تكتبها وتعاونت من قبل مع الكثير من نجوم الغناء المصري والعربي وكتبت من قبل أغاني: "برتاح معاك" لعمرو مصطفي و"ما شربتش من نيلها" لشيرين عبدالوهاب وألحان عمرو مصطفي و"بالورقة والقلم" لريهام عبدالحكيم وألحان محمد يحيي و"تاعباك اوي" لفيروز أركان وألحان محمد النادي و" قلبي عندك " لهيثم سعيد والحان نادر نور و" حاجة كدا " لحماده هلال وألحان محمد النادي و" خاف ع اللي بينا " لفريق واما و" اضمن منين " لمحمد كيلاني و" في قلبي مكان " لمحمد محسن و "أعلي يا مصر" لمصطفي قمر وتتر البداية والنهاية لمسلسل "عرايس خشب" لوائل جسار و"صاحبي وحبيبي" لشادي عبدالسلام و"انا الصوت" لكاريوكي و"لازم حركات" لرندا حافظ و"آخر نسخة" للؤي.