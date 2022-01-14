شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يتنزه بالأهرامات: لو لفينا الدنيا بحالها مش هنلاقى فى جمالك يا مصر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان حكيم، جمهوره مجموعة صور جديدة له خلال نزهة بمنطقة أهرامات الجيزة، والتي لاقت إعجاب متابعيه، وظهر الفنان حكيم، في الصور وهو يمتطى جملا ويتجول به في المنطقة المحيطة بالأهرامات، وعكست اللقطات المصورة جمال المنطقة الأثرية التى تجذب ملايين المصريين والسياح الأجانب على مدار العام.

وعلق الفنان حكيم، على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "لو لفينا الدنيا بحالها مش هنلاقي في جمالك يا مصر".



حكيم على انستجرام

ويشار إلى أنه في ظهور سابق عبر منصات التواصل الاجتماعى، شارك النجم حكيم جمهوره ومتابعيه بصورة طريفة له مع النجم حمادة هلال، خلال حضورهما حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري، وظهر حكيم وحمادة هلال في الصورة بنفس الإطلالة بجاكيت باللون الأحمر الداكن، وعلق حكيم علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، "لما تبقى انت واخوك الصغير ورايحين المدرسة باليونيفورم"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه فور نشرها.

الفنان حكيم يركب جمل بالقرب من الاهرامات

ويذكر أن عدد كبير من الفنانين والمشاهير المصريين يشاركون عادة صورهم خلال زياراتهم للمناطق الأثرية الرائعة بمختلف محافظات الجمهورية كنوع من الترويج للسياحة فى مصر، حيث سبق وظهرت الفنانة مى نور الشريف، قبل أيام، في صور مماثلة بمنطقة الأهرامات. ونشرت مي نور الشريف صورتين لها عبر حسابها علي انستجرام بالقرب من الأهرامات، علقت عليهما: "يوم رائع في الأهرامات العظيمة مع أصدقائى الرائعين الذى أسميهم بكل سرور العائلة، كونو لطفاء مع بعضكم البعض".



الفنان حكيم يلتقط صور بالقرب من الاهرامات



الفنان حكيم يزور الأهرامات



الفنان حكيم يلتقط صورة بمنطقة أهرامات الجيزة



الفنان حكيم



الفنان حكيم يلتقط صور بالقرب من الاهرامات