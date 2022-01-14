رغم الاحتفال به اليوم.. هذا هو تاريخ ميلاد محمد نجم الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتادت بعض المواقع الإخبارية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في يناير من كل عام على الاحتفال بذكرى ميلاد الكوميديان محمد نجم، لكنه وقبل وفاته عام 2019 أكد في تصريحات قديمة لـ"الخليج 365" عدم صحة التاريخ المتداول على الانترنت.

ومن خلال موقع "الخليج 365" كشف نجم عن خطأ في تاريخ ميلاده المنتشر على الانترنت، واحتفلت به المواقع في 14 يناير الجاري، قائلًا "تاريخ ميلادي الصحيح 8 مارس".

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد نجم، كانت مسرحية "الأونطجي"، وشاركه البطولة انتصار، منير مكرم وريكو.

محمد نجم امتلك مسرحًا في منطقة الدقي، كما شارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات، ومن أشهر أعماله "عش المجانين" أمام الفنان الكبير حسن عابدين، والفنانة ميمي جمال والفنانة ليلى علوي.