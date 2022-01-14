20 ممثلاً يتصدرون البوستر الرسمي لمسلسل "أبو العروسة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة"، البوستر الرسمي للجزء الثالث من العمل، المقرر عرضه قريبا على قناة dmc ، وتصدر البوستر الرسمي 20 ممثلاً من أبطال العمل.

وانتهى مخرج المسلسل من تصوير أكثر من نصف الأحداث، ويواصل التصوير بشكل مكثف للانتهاء من العمل بالكامل مطلع شهر فبراير المقبل.

ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هاني كمال، ويشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، ندا عادل.