صور| صينية تقلد شخصية أحمد مكي في مسلسل"الكبير أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت اليوتيوبر والفنانة الصينية تشاو نان المعروفة باسم آسيا وهي تقلد الفنان أحمد مكي خلال تقديمه لشخصية "الكبير" بمسلسل "الكبير أوي".

ونشرت آسيا، عبر حسابها على "فيسبوك"، صورا لتقليدها الفنان أحمد مكي، وعلقت: "طب على فكرة مرات الكبير كانت.. قمت بتقليد الفنان أحمد مكي، ما هي الجملة التي تركت لكم انطباع عميق؟".

جدير بالذكر أن اليوتيوبر والفنانة الصينية "تشاو نان"، كانت قد اشتهرت بتقليد الفنانين المصريين من بينهم النجمين عادل إمام، وسمير غانم، حيث قلدت الزعيم بمسرحيتي "شاهد ماشفش حاجة "، "مدرسة المشاغبين"، كما قلدت الراحل سمير غانم في مسرحية "المتزوجون".