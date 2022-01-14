شكرا لقرائتكم خبر عن "راجع بالفوايد" تركيبة موسيقية تواكب التطور الغنائي لشريف عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الفنان شريف عبد المنعم من تسجيل أغنية "راجع بالفوايد" وهي تركيبة موسيقية جديدة على الأغنية المصرية تواكب التطور الموسيقي الحالي مع الاحتفاظ بالاصالة العربية.

"راجع بالفوايد "غناء وألحان شريف عبد المنعم ومن كلمات عمرو سامي وتوزيع وميكس وماستر أسامة عبد الهادي ومن تصوير وإخراج طارق درويش، وسيتم طرحها قريبًا علي القنوات الغنائية والمنصات الإلكترونية المختلفة بعد وضع اللمسات الأخيرة وعمليات المونتاج.

الفنان شريف عبد المنعم مطرب محترف شارك في مسابقات غنائية كثيرة منها "نجم النجوم" و"العندليب من يكون" و"صوت الحياة" وفي جميعها وصل للنهائيات وحصل علي المركز التاني، كما حصل على المركز الأول في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية بدار الأوبرا المصرية.

أما عن آخر أعماله فهي تلحين أغنية للنجمة روبي شاركتها فيها دينا الشربيني في رمضان الماضي، كما لحن لعايدة الأيوبي أغنية "ابشروا"، ولحن لبشري أغاني مسلسل "زوو"، ولحن للراحل سمير غانم أغنية قام بأدائها في مسلسل "سوبر ميرو" وأغنية أخري لإيمي سمير غانم داخل أحداث المسلسل، بالإضافة لالحان وغناء مسرحية "الزائر" المسرحية الافتتاحية لمسرح شباب العالم في منتدي شباب العالم بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما لحن مؤخرا أيضًا أغاني مسرحية "المحاكمة " للمخرج الكبير خالد جلال في منتدي شباب العالم بنسخته الثالثة بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ٢٠١٩.

وعلي مستوي الأغاني السنجل قدم أغنية بعنوان "هتتعدل " في مسابقة صوت الحياة وقدم أغنية للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة "الأهلي بيكسب برضه" وشارك من قبل في حفلان بدار الأوبرا المصرية في مناسبات كثيرة منها ذكري حرب أكتوبر وذكري تأميم قناة السويس وافتتاح قناة السويس الجديدة، وعلي مستوي التمثيل هو خريج الدفعة الثالثة بمركز الابداع الفني تحت اشراف المخرج الكبير خالد جلال.

وكان بطلاً من أبطال مسرحية "سلم نفسك" وقدم بطولة فيلم " ليلة واحدة" مع المخرج أكرم فريد ومازال الفيلم لم يتم طرحه بعد، وشارك في مسلسل "مع بعض" من إنتاج شركة سينرجي وإخراج خالد جلال في شهر رمضان الماضي.