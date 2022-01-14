شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عادل إمام وسمير غانم.. يوتيوبر صينية تقلد أحمد مكى فى شخصية "الكبير".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت اليوتيوبر والفنانة الصينية "تشاو نان" المعروفة بـ"آسيا" من جديد، والتى اشتهرت بتقليد الفنانين المصريين منهم الزعيم عادل إمام، والفنان الكبير الراحل سمير غانم، وهذه المرة قلدت اليوتيوبر آسيا، شخصية "الكبير" التى قدمها النجم أحمد مكى فى المسلسل الكوميدى "الكبير أوى".

ونشرت آسيا، عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، مجموعة صور من مشاهد تقليدها للفنان أحمد مكى، صحبتها بتعليق: "طب على فكرة مرت الكبير كانت.. قمت بتقليد الفنان أحمد مكى، ما هى الجملة التى تركت لكم انطباع عميق؟".

وسبق أن نشر تليفزيون الخليج 365، فيديو لليوتيوبر الصينية "آسيا"، تظهر فيه وهى تقلد عددا من الفنانين منهم عادل إمام ومحمد هنيدى وأحمد حلمى ومحمد سعد فى دور "اللمبى".

وقلدت اليوتيوبر الصينية الفنان عادل إمام فى أكثر من عمل، منها مشهد من دوره فى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة "، وأيضا مشهد آخر فى مسرحية "مدرسة المشاغبين"، كما قلدت شخصية الراحل سمير غانم فى مسرحية "المتزوجون".

وقالت اليوتيوبر آسيا إنها تحب أحمد حلمى، وأنها تابعت عدد من أفلامه من بينهم مطب صناعى وعسل أسود، كما قالت أيضا أنها تحب الفنان محمد هنيدى، وشاهدت له عدد من الأفلام، وقالت بحب فيلم "فول الصين العظيم".

وأيضا قالت اليوتيوبر التى اشتهرت بتقليدها للفنانين المصريين وتقوم بنشر العديد من الفيديوهات على صفحاتها، انها تحب شخصية اللمبى فى فيلم "اللى بالى بالك "، وقامت بتقليد بعض حركاته.



آسيا تقلد أحمد مكى فى مسلسل الكبير



آسيا تتقمص شخصية الكبير



آسيا بجلباب الكبير



آسيا بمسدس أحمد مكى



آسيا تقلد أحمد مكى



آسيا تقلد حركات الكبير أحمد مكى



آسيا تقلد أحمد مكى



آسيا تحاكى شخصية الكبير