شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمى لمسلسل "أبو العروسة" و20 فنانًا يتصدرونه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة"، البوستر الرسمي للموسم الثالث وذلك قبل انطلاق عرضه على قناة dmc خلال الأيام المقبلة، وتصدر البوستر 20 فنانًا من المشاركين في بطولة العمل، وفى نفس الوقت يواصل الأبطال الترويج للمسلسل بنشر صور من الكواليس تمهيداً لعرضه.

وانتهى مخرج المسلسل هانى كمال من تصوير أكثر من نصف الأحداث على مدار الشهر ونصف الماضيين، ويواصل التصوير بشكل يومى مكثف للانتهاء من العمل بالكامل مطلع شهر فبراير المقبل، ليعود العمل مرة أخرى للجمهور بعدما شهد الجزأين الأول والثاني تفاعلاً ونجاحاً جماهيراً كبيراً، لاسيما وأن الاحداث تدور في إطار اجتماعى ويتم التطرق لأمورموجودة في كل بيت مصرى.



ابو العروسة

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.