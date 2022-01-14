جوزيف عطية: تشرفت بتقديم أغنية ختام منتدى الشباب فى وطن أحبه وأحب شعبه مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب اللبنانى جوزيف عطية، عن سعادته وفخره بتقديم أغنية "أنا الإنسان" فى ختام منتدى شباب العالم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الحفل الذى أقيم مساء أمس الخميس، مؤكدًا أنه شرف كبير تقديم أغنية الختام فى حفل ضخم شمل شباب الوطن العربى فى وطن أحبه وأحب شعبه مصر.

وكتب عطية، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تشرفت بتقديم أغنية الختام فى منتدى شباب العالم فى هذا الحفل الضخم الذى يشمل شباب الوطن العربى فى وطن أحبه وأحب شعبه مصر، برعاية وحضور رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى"، وأضاف: "على أمل أن نبقى الصورة الجميلة لأوطاننا العربيّة، إيدَك فى ايديّا عشان نملا الدّنيا سلام وأمان".



جوزيف عطية

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.