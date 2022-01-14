سمية الخشاب عن خلافها مع وفاء عامر: "فيه ناس بتحب تزيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة سمية الخشاب، عن خلافها مع الفنانة وفاء عامر، بعد أن هاجمتها الأخيرة بسبب علاقتها بأحمد سعد، ودافعت عن ريم البارودي.

وقالت سمية، ببرنامج "حبر سري": "احنا مش أصحاب أنا ووفاء عامر، عشان أقاطعها أو أكلمها، وأنا مهتمتش اني أرد عليها وقتها.. كان ممكن أرد وأقول (اللي بيته من إزاز.. ميحدفش الناس بالطوب.. مثلا)، بس أنا مهتمتش يعني، في حاجات متديهاش أكتر من حجمها، في ناس بتحب تزيط وقت الزيطة عشان تطلع التريند والناس تتكلم عنهم".

من ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".